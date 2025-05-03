Mustafa Ör, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mustafa Ör, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü'nde yapılan olağan genel kurulda, 120 üye oy kullandı. Eski başkan Ekrem Yüce'nin başkanlık yaptığı toplantıda, Mustafa Ör oyların tamamını alarak 6. kez başkan seçildi.

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği başkanlığına yeniden Mustafa Ör seçildi.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen birliğin 8. olağan genel kurulunda 120 üye yer aldı.

Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin başkanlığını yaptığı genel kurulda oyların tamamını alan Ör, 6. kez başkan seçildi.

Katılımcılara teşekkür eden Ör, arıcılığın son yıllarda geliştiğini belirterek, projeleri hakkında birlik üyelerine bilgi verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
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