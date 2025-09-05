Mustafa Kemal Filmi 10 Ekim'de Vizyonda

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarını işleyen animasyon film "Mustafa Kemal" 10 Ekim'de vizyona girecek.

Yapımcılığını Outline Animation and Games'in üstlendiği film, TME Films dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Yavuz, Mine ve Nihat'ın uluslararası teknoloji yarışmasında geliştirdikleri "Miniya" adlı robotla Türkiye'yi temsil etmesiyle başlayan filmin konusu şöyle:

"Ancak dışarıdan bir müdahale sonucu kontrolden çıkan Miniya, kendine bir robot ordusu kurup Yavuz ve arkadaşlarının peşine düşer. Robotlardan saklanmak ve onlarla mücadele edebilmek için bir lidere ihtiyaç duyan ekip, zaman makinesiyle geçmişe giderek Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesinden Trablusgarp Savaşı'na uzanan yolculuğuna tanıklık eder. Ondan aldıkları ilhamla liderlik özelliklerini geliştiren Yavuz ve arkadaşları, kendi zamanlarına dönerek robot ordusuna karşı büyük bir mücadeleye hazırlanır."

Yönetmenliğini Hulusi Orkun Eser'in üstlendiği filmin senaryosu, Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül tarafından kaleme alındı.