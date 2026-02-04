Tekirdağ'da " Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'daki Mirası" konferansı düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Özmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi, 19. Fırka'nın kuruluş süreci ve bu birlikteliğin Çanakkale Zaferi'ne olan etkilerini anlattı.

Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol Menekşe ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı Recep Yıldız da programda bir konuşma yaptı.

Konferansa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.