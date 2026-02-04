Haberler

Tekirdağ'da "Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'daki Mirası" konferansı düzenlendi

Tekirdağ'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve 19. Fırka'nın kuruluş süreci üzerine konuşmalarla gerçekleştirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Özmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi, 19. Fırka'nın kuruluş süreci ve bu birlikteliğin Çanakkale Zaferi'ne olan etkilerini anlattı.

Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol Menekşe ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı Recep Yıldız da programda bir konuşma yaptı.

Konferansa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

