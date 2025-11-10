Mustafa Kemal Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde Büyük Önder Atatürk'ü anmak üzere düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, büyükelçilik ve konsolosluk çalışanları, askerler, Atina'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Şahika Deniz Hançer, törende yaptığı konuşmada, "Atatürk 87 yıl önce bedenen aramızdan ayrılmış olsa da fikirleri, ilkeleri ve idealleri bizlere ışık tutmaya ve yol göstermeye devam ediyor. Bizler bu ilkelerden güç alıyor, onun ideallerini yaşatma görevini büyük bir sorumluluk ve onurla üstleniyoruz." dedi.

Hançer, dünyada hiçbir liderin milleti tarafından Atatürk kadar sevilip örnek alınmadığını vurgulayarak, "Atatürk milli mücadelede milli birliği sağlayan eşsiz bir lider, savaş meydanlarında dahi bir kumandan, devlet kuran büyük bir siyaset adamı ve milletini çağdaşlaştıran güçlü bir devrimcidir." diye konuştu.

Atatürk'ün doğduğu Selanik kentinin de bulunduğu Yunanistan'da görev yapmanın kendilerine ayrı bir sorumluluk yüklediğini belirten Hançer, Türkiye'nin de Yunanistan ile ilişkilerini ortak çıkar ve işbirliği çerçevesinde sürdürdüğünü ifade etti.

Atatürk, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde de törenle anıldı.

Kapsamlı restorasyonun ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un dün Selanik'te açılışını yaptığı Atatürk Evi'nde, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen anma törenine, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçiler katıldı.