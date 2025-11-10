Haberler

Mustafa Kemal Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Atina Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle anıldı. Törende, Atatürk'ün fikirleri ve idealleri vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde Büyük Önder Atatürk'ü anmak üzere düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, büyükelçilik ve konsolosluk çalışanları, askerler, Atina'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Şahika Deniz Hançer, törende yaptığı konuşmada, "Atatürk 87 yıl önce bedenen aramızdan ayrılmış olsa da fikirleri, ilkeleri ve idealleri bizlere ışık tutmaya ve yol göstermeye devam ediyor. Bizler bu ilkelerden güç alıyor, onun ideallerini yaşatma görevini büyük bir sorumluluk ve onurla üstleniyoruz." dedi.

Hançer, dünyada hiçbir liderin milleti tarafından Atatürk kadar sevilip örnek alınmadığını vurgulayarak, "Atatürk milli mücadelede milli birliği sağlayan eşsiz bir lider, savaş meydanlarında dahi bir kumandan, devlet kuran büyük bir siyaset adamı ve milletini çağdaşlaştıran güçlü bir devrimcidir." diye konuştu.

Atatürk'ün doğduğu Selanik kentinin de bulunduğu Yunanistan'da görev yapmanın kendilerine ayrı bir sorumluluk yüklediğini belirten Hançer, Türkiye'nin de Yunanistan ile ilişkilerini ortak çıkar ve işbirliği çerçevesinde sürdürdüğünü ifade etti.

Atatürk, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde de törenle anıldı.

Kapsamlı restorasyonun ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un dün Selanik'te açılışını yaptığı Atatürk Evi'nde, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen anma törenine, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçiler katıldı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.