BBP lideri Destici'den Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 107'inci yıl dönümü dolayısıyla, "'Manda ve himayeyi kabul etmeyen' o sarsılmaz irade, 107 yıl önce Sivas'ta milletimizin bağımsızlık meşalesini yaktı. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlu olsun" açıklamasını yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 107'inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabına açıklama yaptı. Destici, şunları kaydetti:

"'Manda ve himayeyi kabul etmeyen' o sarsılmaz irade, 107 yıl önce Sivas'ta milletimizin bağımsızlık meşalesini yaktı. Bu meşale, yalnızca bir dönemin direnci değil; aziz Türk milletinin kendi kaderini kendi tayin etme kararlılığının tarihsel ilanıydı. Bugün de değişen şartlar ve küresel güç mücadeleleri karşısında ihtiyacımız olan; aynı milli şuur, aynı sarsılmaz istikamettir. Sivas'ta yükselen 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' haykırışı; Mavi Vatan'dan siber vatana, bölgesel diplomasiden milli savunmaya kadar ülke olarak attığımız her stratejik adımın ve tam bağımsızlık iddiamızın meşrü zeminidir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Sivas'ta milletimizin istikbal iradesini mühürleyen bütün Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA