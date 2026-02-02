BBP Genel Başkanı Destici'den Berat Kandili mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dünya üzerindeki tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olması niyazımla, milletimizin ve İslam aleminin Berat gecesini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Destici, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Karşılaştığımız her hadisede, İslam'ın zaman ve mekan ötesi mesajlarına ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlıyor, yaşadığımız problemlerin karşısında, Allah'ın ve Resulü Hz. Muhammed Mustafa'nın bize gösterdiği istikamete sarılmamız gerektiğini bir kez daha idrak ediyoruz. Bu idrakle dünya üzerindeki tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olması niyazımla, milletimizin ve İslam aleminin Berat gecesini tebrik ediyorum."