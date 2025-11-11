Mustafa Destici: Aziz Şehitlerimizin Ruhları Şad, Mekânları Cennet Olsun

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, başta aileleri olmak üzere yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve necip Türk Milletimize başsağlığı- sabır diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C 130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi. Başsağlığı mesajı yayımlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici X hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Can Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü, mürettebattan ve uçakta bulunan diğer silahlı kuvvetleri mensuplarımızdan şehitler olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, başta aileleri olmak üzere yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve necip Türk Milletimize başsağlığı- sabır diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."