Mustafa Dede'nin Yaratıcı Yöntemi: Traktör Römorkunda Havuz
Tokat'ta yaşayan Mustafa Varol, torunları için traktör römorkunu havuza çevirerek serinlemelerini sağladı. Sıcak havalardan bunalan torunlarına branda gerip su dolduran Varol, o anları cep telefonuyla kaydetti.
TOKAT'ta Mustafa Varol (64), sıcaktan bunalan torunları için traktör römorkunu havuza çevirerek serinlemelerini sağladı.
Tokat merkeze bağlı Bedirkale köyünde yaşayan Mustafa Varol, tatil için yanına gelen torunlarının aşırı sıcaktan bunalması üzerine, branda gererek traktör römorkunun içini suyla doldurdu. Torunları suya girerek serinlerken, Varol ise o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel