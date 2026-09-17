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Mustafa Çiftçi'den emniyet kemeri çağrısı: Kemerimizi takalım; kendimizi, sevdiklerimizi ve geleceğimizi koruyalım

Mustafa Çiftçi'den emniyet kemeri çağrısı: Kemerimizi takalım; kendimizi, sevdiklerimizi ve geleceğimizi koruyalım
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik güvenliğinde emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekerek, sürücü ve yolculara "Kemerimizi takalım; kendimizi, sevdiklerimizi ve geleceğimizi koruyalım" çağrısında bulundu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik güvenliğinde emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekerek, sürücü ve yolculara "Kemerimizi takalım; kendimizi, sevdiklerimizi ve geleceğimizi koruyalım" çağrısında bulundu.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik güvenliği ve emniyet kemeri kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trafik güvenliğinin yalnızca kurallardan ibaret olmadığını belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kemer, bir hayat... Trafik güvenliği yalnızca bir kural meselesi değil; birbirimizin hayatına duyduğumuz saygının, sorumluluğun ve toplumsal bilincimizin göstergesidir. Çocuklarımız okula giderken, ailelerimiz yola çıkarken, bizler direksiyon başına geçtiğimizde ilk hareketimiz emniyet kemerimizi takmak olmalı. Çünkü çocuklar anlatılandan çok gördüklerini öğrenir; güvenli bir gelecek de doğru alışkanlıklarla başlar.

İstiyoruz ki emniyet kemeri bir zorunluluk olarak değil, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görülsün. Evladımızın, annemizin, babamızın, sevdiklerimizin sağ salim yuvasına dönmesi her şeyden kıymetlidir. Tedbir bizden, takdir Cenabı Hak'tandır. Kemerimizi takalım; kendimizi, sevdiklerimizi ve geleceğimizi koruyalım."

Kaynak: ANKA
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