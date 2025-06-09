Mustafa Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mustafa Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Mustafa Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'in amcası Mustafa Çelik, ikindi namazı sonrası düzenlenen cenaze töreniyle Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Törene önemli isimler katıldı.

Haber: Tuba KARA / Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) – Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'in amcası, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik ve Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Çelik'in babası Mustafa Çelik, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'in amcası, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik ve Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Çelik'in babası Mustafa Çelik, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Çelik'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Üsküdar'daki Çamlıca Çilehane (İlam) Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem'in yanı sıra iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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