Mustafa Ceceli İzmir'de konser verdi

Sanatçı Mustafa Ceceli, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde konser verdi.

Ak Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar'ın daveti üzerine ilçeye gelen Ceceli, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Etkinlikte konuşan AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşlardan partisinin adayı Atar'a destek vermelerini istedi.

Kasapoğlu, 31 Mart'tan sonra Galip Atar'la Kemalpaşa'da daha çok sosyal ve kültürel etkinliklerin vatandaşla buluşacağını söyledi.

Başkan adayı Atar da Kasapoğlu'na ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, ilçeye hizmet etmek için aday olduğunu kaydetti.