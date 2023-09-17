Mustafa Ceceli Bursa'da Hayranlarıyla Buluştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali'nde sahne alan Mustafa Ceceli, hayranlarına unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Merinos Park'ında gerçekleştirilen konserde Ceceli, sevilen şarkılarını Bursalılarla birlikte söyledi. Telefon ışıklarıyla sahne performansına eşlik eden izleyiciler, sanatçıyı uzun süre alkışladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Gastronomi Festivali'nde sahne alan Mustafa Ceceli hayranlarıyla buluştu.
Merinos Park'ında gerçekleştirilen konserde Ceceli, "Salıncak","Mühür", "Maşallah" ve "Rastgele" gibi şarkıları sevenleriyle birlikte söyledi.
Ceceli'nin sahne performansına telefon ışıklarıyla eşlik eden Bursalılar, etkinlik sonunda sanatçıyı uzun süre alkışladı.