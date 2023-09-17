Mustafa Ceceli Bursa'da Hayranlarıyla Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali'nde sahne alan Mustafa Ceceli, hayranlarına unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Merinos Park'ında gerçekleştirilen konserde Ceceli, sevilen şarkılarını Bursalılarla birlikte söyledi. Telefon ışıklarıyla sahne performansına eşlik eden izleyiciler, sanatçıyı uzun süre alkışladı.