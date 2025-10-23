Mustafa Ali Mehmet için Anma Etkinliği Düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe ders kitapları yazarı, Kur'an-ı Kerim'in Rumence tercümesini hazırlayan Türkolog ve tarihçi Mustafa Ali Mehmet'in vefatının 5'inci yılı vesilesiyle anma etkinliği düzenledi.

Başkent Bükreş'teki tarihi Filipescu Cesianu Evi'nde düzenlenen anma etkinliğine Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ın yanı sıra Mehmet'in akrabaları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Altan, burada yaptığı konuşmada, Mehmet'in Romanya'daki Türkoloji alanındaki önemli isimlerden olduğunu ifade ederek, "Onun eserleri yalnızca akademik çalışmalar değil aynı zamanda Türkiye ile Romanya arasında kültürel bir köprü oluşturmuştur." dedi.

Akademisyen Prof. Dr. Agiemin (Hacı Emin) Baubec de Mehmet'in çalışmalarının yanı sıra karakteriyle de ilham veren birisi olduğunu söyledi.

YEE'nin düzenlediği anma etkinliği kapsamında, Romanya'da Dobruca bölgesi Gürgenli köyünden olan Mehmet'in hayatı ve çalışmalarının anlatıldığı "Türk Dünyasının En'leri: Mustafa Ali Mehmet" isimli belgeselin gösterimi yapıldı.

Romanya'da 27 Ekim 2020'de hayatını kaybeden Mehmet, yazdığı eserlerle iki ülkenin ortak kültürel mirasını kalıcı bir zemine taşımış, aynı zamanda Romanya'da Türkçe'nin öğretimi ve araştırılması konusunda öncü bir rol oynamıştı.