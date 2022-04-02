Müslümanlar Balkanlarda bu yılın İlk Teravih Namazını kıldı

FATİH, İSTANBUL (AA) - .Balkanlarda müminler ramazanın ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Kosova Priştina'da müminler Sultan Mehmet Fatih Camisi'nde saf tuttu.

Kosova İslam Birliği Başkanı Müftü Naim Ternava, ramazan ayında toplumsal dayanışmanın arttığını belirterek "Bu ayda iftar sofraları sayesinde aile, akraba, dost ve yakınlarımızla daha bir yakınlaşıyoruz." dedi.