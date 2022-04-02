Müslümanlar Balkanlarda bu yılın İlk Teravih Namazını kıldı - Haberler

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Müslümanlar Balkanlarda bu yılın İlk Teravih Namazını kıldı

AA - Erkin Keçi - Güncel
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.Balkanlarda müminler ramazanın ilk teravih namazı için camilere akın etti.

FATİH, İSTANBUL (AA) - .Balkanlarda müminler ramazanın ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Kosova Priştina'da müminler Sultan Mehmet Fatih Camisi'nde saf tuttu.

Kosova İslam Birliği Başkanı Müftü Naim Ternava, ramazan ayında toplumsal dayanışmanın arttığını belirterek "Bu ayda iftar sofraları sayesinde aile, akraba, dost ve yakınlarımızla daha bir yakınlaşıyoruz." dedi.

Müslümanlar Balkanlarda bu yılın İlk Teravih Namazını kıldı

Müslümanlar Balkanlarda bu yılın İlk Teravih Namazını kıldı

Müslümanlar Balkanlarda bu yılın İlk Teravih Namazını kıldı

AA / Erkin Keçi - Güncel

Teravih Namazı, İslam Birliği, Kosova, Fatih, Güncel, Haberler

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