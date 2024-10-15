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Muşlu Fotoğraf Sanatçısı Adem Sönmez, Nemrut Krater Gölü'nü 32 Yılda Tanıttı

Muşlu Fotoğraf Sanatçısı Adem Sönmez, Nemrut Krater Gölü'nü 32 Yılda Tanıttı
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Adem Sönmez, 32 yıl önce çektiği fotoğraflarla Bitlis'in Nemrut Krater Gölü'nü tanıtarak ziyaretçilere ilham veriyor. 1983'ten bu yana kalderaya gelen Sönmez, bölgedeki iklim değişikliğini ve zaman içerisindeki değişimleri aktarıyor.

Muşlu fotoğraf sanatçısı Adem Sönmez, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'ne gelen ziyaretçileri bilgilendiriyor, 32 yıl önce bölgeden çektiği fotoğrafları gösteriyor.

İlk kez 1983'de dağcı arkadaşıyla Nemrut'a gelerek kamp yapan Sönmez, 9 yıl aradan sonra tekrar gelerek kalderanın zirvesinden çektiği fotoğrafla Nemrut Krater Gölü'nün tanıtımına katsı sundu.

Şimdi de kalderaya gelen ziyaretçilere 32 yıl önce çektiği Nemrut Krater Gölü'nün fotoğrafını ve makinesini gösteren Sönmez, o dönemden bu yana yaşanan değişim hakkında bilgiler veriyor.

Sönmez, gazetecilere, 1992'de çektiği fotoğrafın aynısını çekmek için defalarca zirveye çıktığını ancak bir türlü aynı kareyi yakalayamadığını söyledi.

Dağcı arkadaşıyla 1983'de Nemrut'a gelerek kamp yaptıklarını ve burada ilk dağcılık deneyimini yaşadığını anlatan Sönmez, şöyle konuştu:

"Daha sonra sürekli buraya gelerek tanıtım amacıyla fotoğraflar çektim. En son 13 Haziran 1992'de zirveye çıkarak panoramik 4 fotoğraf çektim. Kartpostal yapmak için 5 yıl arşivimde beklettiğim fotoğrafları İstanbul'da bir firmaya göndererek slaytta dönüştürdüm. Şimdi birleştirme işlemleri telefon ve bilgisayarlarda bedava yapılıyor. O zaman teknoloji yeni yeni gelmişti. O kartpostalların dünyaya yayılmasıyla insanlar burayı tanıdı."

Sönmez, "O dönemde kalderada kar ve yeşillik vardı, göllerde su seviyesi yüksekti. Bende o zamanın fotoğrafları var. İklim değişikliğiyle sular çekildi, çevre bozuldu. Kar da eskisi gibi yerde kalmıyor. Şimdi binlerce kişi zirveye çıkıp benim açımdan kalderayı çekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel

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