Muslim News Nigeria gazetesinden çatışma bölgelerindeki gazetecilerin korunması çağrısı

Nijerya'da yayımlanan "Muslim News Nigeria" gazetesi, Gazze başta olmak üzere çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin korunması, saldırıların cezasız kalmaması ve sorumlu haberciliğin teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Muslim News Nigeria gazetesi editörü Raşid Ebubekir, 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Ebubekir, Gazze başta olmak üzere çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin korunması, saldırıların cezasız kalmaması ve sorumlu haberciliğin teşvik edilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün 2026 için belirlediği "Barış İçinde Bir Geleceği Şekillendirmek" teması doğrultusunda medyanın yalnızca haber verme özgürlüğünün olmadığının altını çizen Ebubekir, aynı zamanda doğrulama, bağlam sunma ve toplumsal ayrışmayı körüklemeyen bir yayın anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Ebubekir, özellikle İslam'a ve Müslümanlara yönelik olumsuz ve tek taraflı haber dilinin toplumsal kutuplaşmayı artırdığını belirterek, medya kuruluşlarına daha dengeli ve sorumlu habercilik çağrısında bulundu.

Gazze'de gazetecilerin ağır risk altında görev yaptığına dikkati çeken Ebubekir, bölgede yüzlerce medya çalışanının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ebubekir, gazetecilere yönelik saldırıların cezasız kalmasının küresel ölçekte basın özgürlüğünü zayıflattığını vurgulayarak, "Filistin, Nijerya ve dünyanın farklı bölgelerinde gazetecilere yönelik saldırıları kınıyoruz. Özellikle çatışma bölgelerinde faillerin ayrıcalıklı muamele görmemesi ve adalet önüne çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.