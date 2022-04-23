Muska yazarak dolandırıcılık yapan sevgililer tutuklandı - Haberler

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Muska yazarak dolandırıcılık yapan sevgililer tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Muska yazarak dolandırıcılık yapan sevgililer tutuklandı

MUĞLA'da sözde büyü bozup, muska yazarak vatandaşları dolandıran sevgililer Duygu Öksüz ve Hasan Biçer, polis ekiplerince gözaltına alındı.

MUĞLA'da sözde büyü bozup, muska yazarak vatandaşları dolandıran sevgililer Duygu Öksüz ve Hasan Biçer, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sevgililer tutuklandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Koru Mahallesinde yaşayan Duygu Öksüz ve Hasan Biçer'in sözde büyü bozup, muska yazarak, vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda yapılan çalışma sonucu polis ekipleri, dün sabah saatlerinde, sevgili oldukları öğrenilen şüphelilerin birlikte yaşadığı eve operasyon düzenledi. Sevgililer gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise Arapça yazılı kağıtlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen Duygu Öksüz ve Hasan Biçer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Hasan Biçer, Polis, Güncel, Haberler

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