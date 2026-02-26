MÜSİAD Kayseri Şubesi üyeleri, iftarda gazetecilerle buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından kentteki gazetecilere iftar verildi.

Melikgazi ilçesindeki bir düğün salonunda verilen iftara, MÜSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Ferhat Akmermer, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, şube yönetimi ve üyeleri, ajans, gazete ve televizyonların temsilcileri katıldı.

Akmermer, programda yaptığı konuşmada, MÜSİAD Kayseri Şubesi olarak bu yıl basın mensuplarına özel iftar programı düzenlediklerini söyledi.

Bu iftarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Akmermer, "Sizin için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çok kıymetli ama o tarihte pek çok kurum program yapıyor. Biz de bu yıl sizlere özel olarak böyle bir iftar programı yapmaya karar verdik. Bizleri kırmayarak davetimize katıldığınız için hepinize şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum." dedi.