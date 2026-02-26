Haberler

MÜSİAD Kayseri Şubesi üyeleri, iftarda gazetecilerle buluştu

MÜSİAD Kayseri Şubesi üyeleri, iftarda gazetecilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MÜSİAD Kayseri Şubesi, gazetecilere yönelik özel bir iftar programı düzenledi. Şubenin başkanı Ferhat Akmermer, programa katılan misafirlere teşekkür etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından kentteki gazetecilere iftar verildi.

Melikgazi ilçesindeki bir düğün salonunda verilen iftara, MÜSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Ferhat Akmermer, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, şube yönetimi ve üyeleri, ajans, gazete ve televizyonların temsilcileri katıldı.

Akmermer, programda yaptığı konuşmada, MÜSİAD Kayseri Şubesi olarak bu yıl basın mensuplarına özel iftar programı düzenlediklerini söyledi.

Bu iftarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Akmermer, "Sizin için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çok kıymetli ama o tarihte pek çok kurum program yapıyor. Biz de bu yıl sizlere özel olarak böyle bir iftar programı yapmaya karar verdik. Bizleri kırmayarak davetimize katıldığınız için hepinize şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada

Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa yaptıkları kamerada
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme

İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Köprüde can pazarı! Atlamak üzereyken polisler son anda ipten aldı

Köprüde can pazarı! Parmaklıkları aştı, polis soluğu yanında aldı
Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı

Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı