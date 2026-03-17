Haberler

Sivas'ta MÜSİAD üyeleri "zimem defteri" geleneğini yaşattı

Sivas'ta MÜSİAD üyeleri 'zimem defteri' geleneğini yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta MÜSİAD üyeleri, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin bakkaldaki veresiye defterindeki borçlarını ödeyerek sosyal yardımlaşma örneği sergiledi. MÜSİAD Sivas Şubesi Başkanı Uğur Görgen, yardımların 'sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' anlayışıyla yapıldığını belirtti.

Sivas'ta Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) üyeleri ramazan dolasıyla ihtiyaç sahiplerinin bir bakkaldaki veresiye defterinde biriken borçlarını kapattı.

MÜSİAD Sivas Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, üyeler kentteki bir bakkalda veresiye defterini kapatarak sosyal yardımlaşma örneği sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Sivas Şubesi Başkanı Uğur Görgen, ramazan ayında yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Zimem geleneğini sürdürdüklerini anlatan Görgen, "Toplanan yardımlar ile hem ihtiyaç sahibi ailelere destek sağladık hem de zimem defteri satın alma geleneğimizi gerçekleştirdik. Bu hayrın en güzel yanı ise 'sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' anlayışına uygun şekilde yapılmasıdır. Borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirini görmemesi ve bilmemesi, yapılan hayrın zarif usulünü oluşturur. Günümüzde bu güzel geleneğin devamlılığına katkı sunmak, var olan ihtiyacın farkına varmak ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak bizleri gururlandırmanın ötesinde umudumuzu da güçlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

