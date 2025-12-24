Haberler

Müsavat Dervişoğlu, Ysk Başkanı Ahmet Yener ile TBMM'de Bir Araya Geldi

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. YSK'nın yeni dönemi öncesi önemli görüşme yapıldı.

(TBMM) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ocak ayında görev süresi dolacak olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile TBMM'deki makamında bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, YSK Başkanı Ahmet Yener ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener ve  5 YSK üyesinin görev süresi ocak ayının ikinci haftasında doluyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
