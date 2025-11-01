Haberler

Müsavat Dervişoğlu: Parlamenter Demokrasi Türkiye'nin Geleceğini Kurtarır

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne eleştirilerde bulunarak, Türkiye'nin geleceği için parlamenter demokratik sisteme geçilmesi gerektiğini vurguladı. D'Hondt sistemi ve seçim barajı üzerine görüşlerini paylaştı.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Türkiye'nin geleceğini kurtarmak adına parlamenter demokratik sistemin yaşama geçmesinden yanayım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gençlerin sosyal medyadan ilettiği soruları yanıtlamaya devam ediyor. Bu çerçevede hazırlanan "Eşit Bakış" programının yeni bölümü Dervişoğlu'nun YouTube hesabından yayınlandı. D'Hondt sistemi ve seçim barajı hakkındaki görüşleri sorulan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Bunların hepsi farklı farklı tartışmaları içinde barındırıyor. Seçim sistemleri hem temsilde adaleti temin etmek için hem de hükümet kurmayı, yönetmeyi kolaylaştırmak için tanzim edilir. D'Hondt sistemi de birçok ülkede uygulanır ama sistemin uygulandığı ülkelerde hükümetler genellikle parlamentodan seçilir. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetileceksiniz, bir taraftan seçim sisteminiz tartışılır olacak, bir diğer taraftan hükümet meclisin içinden çıkmadığı gibi aynı zamanda meclis tarafından denetlenmiyor olacak. İşte o zaman seçim sistemleri de D'Hondt sistemi de seçim barajları da tartışma konusu olur. Madem Cumhurbaşkanı yönetiyor, madem meclis denetlemiyor; o zaman baraja ne gerek vardır türünden bir soru da kamuoyunun gündemini meşgul edebilir. Bunların hepsi haklı ve yerinde tartışmalardır."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetildiğimiz için bu baraj yüksek"

D'Hondt sisteminin temsilde adaletin sağlanması ve kolay iktidar çıkarabilmek için hazırlandığını söyleyen Dervişoğlu, " Türkiye'nin o şartlarına uygun ama biz şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye tarif edilen ve ne olduğu belli olamayan bir sistemle yönetiliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetildiğimiz için bu baraj da yüksek bir baraj. Temsilde adaletin sağlanabilmesi bakımından gözden geçirilmesi düşünülebilir. Ama ne yaparsanız yapın, milletvekili sayısını belirleyecek olan D'Hondt sistemi uygulanması en kolay sistemdir" ifadelerini kullandı.

"Parlamenter demokratik sisteme nasıl geçileceğini TBMM'ye taşıyacağım"

Stüdyoda bulunan tahtada D'Hondt sistemini anlattıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, "Türk siyasetinden çeşitliliğe zarar veren şey sitemin kendisi. Türkiye'nin geleceğini kurtarmak adına parlamenter demokratik sistemin yaşama geçmesinden yanayım -ki olası iktidarınızda dedeniz; Cenab-ı Allah nasip etsin bugün cumhurbaşkanına sunulmuş yetkilerin hiçbirini kullanmadan parlamenter demokratik sisteme nasıl geçileceğini TBMM'ye taşıyacağım. Diğer partilere de tavsiyem bu olsun. 'Hazır yetkiler var, biraz da biz kullanalım' türünden bir şey yok. Türkiye'nin menfaatine, Türk milletinin beklentisine cevap verecek rejimin yaşama geçirilmesi bizim için vazgeçilmez bir mecburiyettir" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
