İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "Karnesini Alan Her Bir Evladımızı Yürekten Tebrik Ediyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla ilgili yayımladığı mesajda, karne alan öğrencilere tebrik ve başarı dileklerinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı yürekten tebrik ediyorum. Gösterdikleri emek ve gayret için her birini kutluyor, yeni dönemde başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

