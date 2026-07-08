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Kilis Musabeyli'ye Yeni Kaymakam

Kilis Musabeyli'ye Yeni Kaymakam
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Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı İbrahim Şahin, görevine başladı.

Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı İbrahim Şahin, görevine başladı.

Kastamonu Çatalzeytin Kaymakamlığının ardından Musabeyli'ye atanan Şahin, ilçeye geldi.

Musabeyli Belediye Başkanı Mehmet Ölmez, kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılanan Şahin, makamında ilçe protokolünü ağırladı.

Şahin, göreve başlamasının ardından ilk olarak şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakamlık makamının halka hizmet kapısı olduğunu belirten Şahin, makam kapısının her zaman vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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