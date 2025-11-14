Musa Kulaklıkaya, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısını kabul etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile nezaket ziyareti kapsamında bir araya geldi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel