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Türkiye'den İİT 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'ne Başkanlık

Türkiye'den İİT 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'ne Başkanlık
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık yaptı. Dışişleri Bakanlığı, bu katılımı resmi X hesabından duyurdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, 27 Ağustos 2026 tarihinde Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına başkanlık etti" denildi.

Kaynak: ANKA
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