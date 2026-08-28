Türkiye'den İİT 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'ne Başkanlık
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık yaptı. Dışişleri Bakanlığı, bu katılımı resmi X hesabından duyurdu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, 27 Ağustos 2026 tarihinde Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına başkanlık etti" denildi.
Kaynak: ANKA