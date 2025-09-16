Muş ve Bitlis Valisi'nden Bingöl Valisi'ne Ziyaret
Muş Valisi Avni Çakır ile Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'yı ziyaret ederek, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Bingöl balı hediye ettiler.
Muş Valisi Avni Çakır ile Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'yı ziyaret etti.
Vali Usta, Çakır ile Karakaya'yı protokol girişinde karşıladı.
Çakır ve Karakaya Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Usta ile makamında görüştü.
Ziyarette, Usta, Çakır ve Karakaya'ya Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Bingöl balı hediye etti.
Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel