Haberler

Muş ve Bitlis Valisi'nden Bingöl Valisi'ne Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valisi Avni Çakır ile Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'yı ziyaret ederek, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Bingöl balı hediye ettiler.

Muş Valisi Avni Çakır ile Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'yı ziyaret etti.

Vali Usta, Çakır ile Karakaya'yı protokol girişinde karşıladı.

Çakır ve Karakaya Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Usta ile makamında görüştü.

Ziyarette, Usta, Çakır ve Karakaya'ya Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Bingöl balı hediye etti.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime ortaya çıktı

En sevdiği Türkçe kelime bakın neymiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.