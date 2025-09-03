Haberler

Muş ve Bitlis'te Mevlit Kandili Dualarla İdrak Edildi
Muş ve Bitlis'teki camilerde düzenlenen programlarda, Mevlit Kandili dualarla kutlandı. Kent sakinleri Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyip dua etti.

Mevlit Kandili, Muş ve Bitlis'teki camilerde dualarla idrak edildi.

Muş İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Sunay Mahallesi'ndeki İmam-ı Şafi Camisi'nde organize edilen programa katılan kent sakinleri, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, dua etti.

Bitlis

Bitlis'in Hizan ilçesinde de Mevlit Kandili dolayısıyla Bediüzzaman Ulu Cami de program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit okunması ve ilahilerle devam etti.

Dua edilmesiyle sona eren programda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
