Muş ve Bitlis'te Mevlit Kandili Dualarla İdrak Edildi

Mevlit Kandili, Muş ve Bitlis'teki camilerde dualarla idrak edildi.

Muş İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Sunay Mahallesi'ndeki İmam-ı Şafi Camisi'nde organize edilen programa katılan kent sakinleri, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, dua etti.

Bitlis

Bitlis'in Hizan ilçesinde de Mevlit Kandili dolayısıyla Bediüzzaman Ulu Cami de program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit okunması ve ilahilerle devam etti.

Dua edilmesiyle sona eren programda vatandaşlara ikramda bulunuldu.