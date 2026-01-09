Muş ve Ağrı'da su samurları görüntülendi
Muş'un Karasu Nehri ve Ağrı'daki bir derede su samurları, avladıkları balıkları yedikleri anlarla birlikte kaydedildi. Fotoğrafçı Resul Mutlu, buzla kaplı suyun kenarında bir su samurunu görüntülerken, doğaseverler Ağrı'daki su samurlarını cep telefonlarıyla avlanırken kaydetti.
Muşlu fotoğrafçı Resul Mutlu, yüzeyi buzla kaplanan Karasu Nehri çevresinde fotoğraf çekerken sudan çıkan bir su samurunu gördü. Suyun buz tutmayan bölümlerinde ortaya çıkan su samuru, bir süre dolaştıktan sonra tekrar suya girerek kayboldu. Fotoğrafçı Mutlu, su samurunun kısa süren gezintisini kayda aldı.
AVLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde de derede avladıkları balıkları yiyen su samurları, cep telefonuyla görüntülendi. Doğaseverler tarafından çekilen görüntülerde, su samurlarının oldukça hareketli oldukları gözlendi. Su samurlarının, avladıkları balıkları kıyıya yakın noktalarda yedikleri anlar kaydedildi.