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Muş Varto'da kadınlara bağımlılıkla mücadelede ailenin gücü anlatıldı

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Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, Varto ilçesinde kadınlara yönelik uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele semineri düzenledi. Aile Destek Merkezi'ndeki Ailenin Gücü seminerinde bağımlılıktan korunma ve erken farkındalığın önemi anlatıldı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğince, Varto ilçesinde kadınlara yönelik uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının destekleriyle yürütülen "Gençliğine İyi Bak 3 - Ailene Sahip Ol Projesi" kapsamında, Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ailenin Gücü" seminerinde ???????kadınlara bağımlılıktan korunmanın ve erken farkındalığın önemi anlatıldı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl tarafından verilen seminerde, bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması konularında bilgi verildi.

Programa, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Asliye Kılıç, Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eda Tepeli, Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, dernek üyeleri ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA
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