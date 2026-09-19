Muş Varto'da jandarma, okul servislerini denetleyip sürücüleri bilgilendirdi

Muş Varto'da jandarma, okul servislerini denetleyip sürücüleri bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş’un Varto ilçesinde jandarma trafik ekipleri, Yatılı Bölge Ortaokulu önünde okul servis araçlarını denetledi. Denetimde sürücülere öğrencilerin güvenli indirilip bindirilmesi, emniyet kemeri ve koruyucu tertibat kuralları hakkında bilgi verildi.
Muş'un Varto ilçesinde jandarma trafik ekipleri, okul servis araçlarını denetledi, sürücüleri öğrencilerin güvenliği konusunda bilgilendirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Varto İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri, Yatılı Bölge Ortaokulu önünde okul servis araçlarını denetledi.
Denetimlerde sürücülere, öğrencilerin güvenli şekilde indirilip bindirilmesi, emniyet kemeri kullanımı ve koruyucu tertibat kurallarına ilişkin bilgi verildi.
Kaynak: AA