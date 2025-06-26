Muş Valisi, YKS Çıkışında Kızını Çiçekle Karşılayan Aileyi Kabul Etti

Muş Valisi, YKS Çıkışında Kızını Çiçekle Karşılayan Aileyi Kabul Etti
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Muş Valisi Avni Çakır, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan çıkan kızı çiçekle karşılayan 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen ve ailesini makamında kabul ederek tebrik etti.

Muş Valisi Avni Çakır, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) giren kızını çıkışta çiçekle karşılayan 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen ve ailesini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Çakır, YKS sınavına giren kızı Çimen Gülen'i sınav çıkışında çiçekle karşılayan Gülen, eşi Gülşah ve kızları Çimen ve Melek Gülen'le makamında bir araya geldi.

Kızlarının eğitimine yürekten sahip çıkan Gülen'i davranışından dolayı tebrik eden Çakır, yazılım mühendisliği hayali kuran Çimen Gülen'e de başarılar diledi.

Çakır, eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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