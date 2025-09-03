Muş Valisi'nden Mevlit Kandili Mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in, barışın, adaletin, merhametin ve kardeşliğin timsali olduğunu, insanlığa iyilik, güzellik ve fazileti öğütlediğini belirtti.

Hz. Muhammed'in rehberliğinin insanlara hem dünya hem de ahiret saadeti için en doğru yolu gösterdiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı aile bağlarımızın, toplumsal dayanışmamızın, milli ve manevi değerlerimizin temelini oluşturmaktadır. Bu değerler bizlere birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde güçlü bir gelecek inşa etme sorumluluğu yüklemektedir. Mevlit Kandili, bizlere onun eşsiz ahlakını hatırlatırken sevgi, hoşgörü, yardımlaşma ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren müstesna bir gecedir. Bu mübarek gecede, milletçe dua ve niyazlarımızın kabulünü, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Başta kıymetli Muşlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum."