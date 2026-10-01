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Muş Valisi Çakır, Yaşlılar Günü'nde büyüklere vefa mesajı yayımladı

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Muş Valisi Avni Çakır, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çakır, mesajında büyüklerin ailelerimizin kökleri, milletimizin hafızası ve yarınlarımızın manevi rehberleri olduğunu belirterek devletin onları desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Muş Valisi Avni Çakır, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında bir ömrün değerinin yalnızca geçen yıllarla değil, geride bıraktığı izlerle ölçüldüğünü belirtti.

"Büyüklerimiz, hayatın en kıymetli tecrübesini omuzlarında taşıyan, ailelerimizin kökleri, milletimizin hafızası ve yarınlarımızın manevi rehberleridir." ifadesini kullanan Çakır, şunları kaydetti:

"Onların her sözü bir hayat tecrübesinin, her nasihati bir ömrün birikiminin, her duası ise gönülden gönüle uzanan eşsiz bir mirasın ifadesidir. Bugün sahip olduğumuz nice güzel değerin, aile bağlarımızın ve bizi millet kılan güçlü hasletlerin temelinde onların emeği, fedakarlığı ve güzel örnekliği vardır. Büyüğe hürmet, bizim için yalnızca bir nezaket değil, köklerimize duyduğumuz vefanın, geçmişimize gösterdiğimiz sadakatin ve geleceğimize karşı taşıdığımız sorumluluğun ifadesidir. Çünkü bir toplum, büyüklerine verdiği değer ölçüsünde geçmişine sahip çıkar, geçmişine sahip çıktığı ölçüde de geleceğini sağlam temeller üzerine kurar. Bu anlayışla ömrünü ailesine, evlatlarına, milletine ve memleketine adamış büyüklerimizin hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürmeleri, toplumla bağlarını güçlü bir şekilde korumaları ve kendilerini daima değerli hissetmeleri en önemli sorumluluklarımızdan biridir."

Devletin, büyüklerin hak ettikleri saygı ve değeri görmeleri, hayatın her alanında desteklenmeleri ve ihtiyaç duydukları her an yanlarında olunması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Çakır, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu anlamlı gün vesilesiyle, hayatları boyunca bizlere yol gösteren, ailelerimizin ve toplumumuzun temel direği olan tüm büyüklerimizin ellerinden saygıyla öpüyor, kendilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, tüm büyüklerimize sağlık, huzur, afiyet ve sevdikleriyle birlikte geçirecekleri nice bereketli yıllar diliyorum."

Kaynak: AA
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