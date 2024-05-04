Muş Valisi Avni Çakır, Uzgörürür ve Erentepe beldelerini ziyaret etti

Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık ilçene bağlı Uzgörürür ve Erentepe beldelerini ziyaret etti.

Uzgörürür beldesinde Belediye Başkanı Ayettullah Gündoğdu ile bir araya gelen Çakır, daha sonra belediye kütüphanesinde öğrencilerle görüştü.

Ardından Erentepe beldesine geçen Çakır, Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları'nı ziyaret etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yeni seçilen iki belediye başkanına hayırlı olsun temennisinde bulunan Çakır, iki beldenin daha çok gelişmesi için kısa ve uzun vadede çalışma yürüteceklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Çakır, güçlü belediye başkanlarıyla iyi hizmetlerin yapılacağını kaydetti.

Ziyaretten dolayı Çakır'a teşekkür eden Haydaroğulları da halkın hizmetkarı olmak için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

Erentepe beldesi sakinleriyle görüşen Çakır, daha sonra Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.