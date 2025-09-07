Muş Valisi Avni Çakır'dan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, bilgiye ulaşmanın ve öğrenmenin her geçen gün daha da değer kazandığı bugünlerde, yeni bir eğitim-öğretim yılına umutla, heyecanla ve büyük hedeflerle adım atıklarını belirtti.

İlköğretim Haftası'nın yalnızca ders başı yapılan bir dönem değil, aynı zamanda geleceğe dair hayallerin filizlendiği, ülkenin yarınlarına ışık olacak yolculuğun ilk adımın olduğunu ifade eden Çakır şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın bilgiyle, ahlakla, milli ve manevi değerlerle yetişmesi güçlü, müreffeh ve dünyada söz sahibi bir Türkiye'nin inşasında en büyük güvencemizdir. Bu süreçte öğretmeninden idarecisine, velisinden öğrencisine kadar eğitim camiamızın her bir paydaşı aynı hedefe doğru yürümektedir. Çünkü eğitim yalnızca bireysel bir kazanım değil, toplumu aydınlığa taşıyan ortak bir seferberliktir."

Çocukların bu toprakların umudu, yarınların en kıymetli hazinesi olduğunu vurgulayan Çakır, "Her yeni gün kendinizi geliştirme, öğrenme ve hayallerinize bir adım daha yaklaşma fırsatıdır. Sizlerin azmi, gayreti ve merakı, ülkemizi gelecekte daha da güçlü kılacak en değerli güç olacaktır. Evlatlarımızın yalnızca akademik başarıları değil, aynı zamanda yüksek ahlaki ve insani değerlerle donanması sizlerin sabrı, desteği ve rehberliğiyle mümkün olacaktır. Eğitim yolculuğunda sizlerin katkısı en büyük güçtür." ifadelerini kullandı.

İdarecilerin de geleceği inşa eden en kutsal görevin temsilcileri olduğunu kaydeden Çakır, şöyle devam etti:

"Fedakarlığınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz sayesinde çocuklarımız yalnızca bilgiyle değil aynı zamanda milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş bireyler olarak yetişmektedir. Bugün eğitim camiamız, hızla değişen dünyaya uyum sağlayan, yenilikçi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık bir vizyonla yol almaktadır. Okullarımız, sadece bilginin aktarıldığı mekanlar değil, kardeşliğin, dayanışmanın, üretkenliğin ve değerlerimizin yaşatıldığı yuvalarımızdır. Unutulmamalıdır ki eğitim, sadece bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın en güçlü dayanağıdır. Bu sebeple okul sıralarında atılan her adım, ülkemizin yarınlarını daha aydınlık kılmaktadır. 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, eğitim davamıza gönül vermiş ve ebediyete irtihal etmiş tüm eğitim neferlerini saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."