Muş'un Malazgirt ilçesinde çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Tümay Tüm Çocukların Derneği tarafından gönderilen oyuncaklar, Danişment Gazi Camisi Kur'an kursunda eğitim alan çocuklara verildi.

Muhtar Hasan Başaran, çocukların oyuncaklarla mutlu olduğunu söyledi.

Başaran, "Çocukların mutluluğunu görmek bize de mutluluk veriyor. Bu tür etkinliklerle onların gelişimine katkıda bulunmayı ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Cami imamı Mehmet Tahir Koçer de oyuncakları gönderen dernek yöneticilerine teşekkür etti.