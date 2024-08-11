Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında barış sağlandı
Muş'un Bulanık ilçesinde, Kılıç ve Kaya aileleri arasında geçen yıl başlayan husumet, yapılan girişimler sonucu barışla sonuçlandırıldı. Seyit Ahmet Camisi'nde düzenlenen barış töreninde aile fertleri bir araya getirildi.
Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri barıştırıldı.
Örenkent köyünde Kılıç ve Kaya aileleri arasında geçen yıl başlayan husumet, yapılan girişimler sonucu barışla sonuçlandırıldı.
Seyit Ahmet Camisi'nde düzenlenen barış töreninde aile fertleri bir araya getirildi.
Programa, Rüstemgedik Belediye Başkanı Abit Özdemir, Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Kazım Tüysüz, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.