Üye Girişi
Haberler

Muş'un Bulanık ilçesinde Erentepe'de Dengbej Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde düzenlenen dengbej programına belde sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, programda yaptığı konuşmada, eski kültürleri gelecek kuşaklara taşımak hedeflerini belirtti.

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde "dengbej" programı düzenlendi.

Belediyenin konferans salonunda düzenlenen programa belde sakinleri gösterdi.

Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, programda yaptığı konuşmada, hedeflerinin eski kültürleri gelecek kuşaklara taşımak olduğunu söyledi.

Haydaroğulları, "Dengbejliğin bu bölgenin en eski kültürlerinden biri olduğunu bildiğimiz için bu geleneği ve kültürü yaşatmak istedik. Güzel bir program oldu. Programa katılanların sorunlarını da dinlemiş olduk." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Erentepe Bulanık Muş Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title