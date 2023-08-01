Muş'un Bulanık ilçesinde çıkan yangında buğday ve arpa ekili alan zarar gördü

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde çıkan yangında buğday ve arpa ekili alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda büyük bir zarar meydana geldiğini belirten beldenin sakinleri, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.