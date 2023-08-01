Muş'un Bulanık ilçesinde çıkan yangında buğday ve arpa ekili alan zarar gördü
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Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde çıkan yangında buğday ve arpa ekili alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda büyük bir zarar meydana geldiğini belirten beldenin sakinleri, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde çıkan yangında buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.
Öğle saatlerinde buğday ve arpa ekili tarlada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşlar da traktörlerle toprak taşıyarak ekiplere destek verdi.
4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında buğday ve arpa ekili tarlada büyük zarar oluştu.
Belde sakinlerinden Ahmet Saçu, yangını fark ettiklerinde itfaiyeye ve belde halkına haber verdiklerini söyledi.
Saçu, "Belde halkı olarak elimizden geleni yaptık. Buralar arpa ve buğday tarlalarıydı. Yaklaşık 300 dönüm alanda yangın çıktı. Belde halkının emeği kül oldu. Yetkililerden destek bekliyoruz." dedi.