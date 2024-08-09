Muş'un Bulanık ilçesinde arkeologlar, tarihi mekanlarda inceleme yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğinde başlatılan "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında ilçeye gelen kazı ekibi, Mollakent köyündeki tarihi yerleri gezdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve projenin bilimsel danışmanı Prof. Dr. Adnan Çevik, Mollakent'in en eski İslam köylerinden biri olduğunu söyledi.

Çevik, "Bölgede tarihi mezarlıkları araştırıyoruz. Notlarımızı alıyoruz. Tespitlerde bulunuyoruz. Mollakent köyü de yörenin tarihi ve kültürü anlamında en değerli köylerinden biridir." dedi.