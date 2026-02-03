Haberler

Muş'ta yükümlüler, yarıyıl tatilinde 6 okulun bakım ve onarımını yaptı

Muş'ta denetimli serbestlik yükümlüleri, yarıyıl tatilinde 6 okulda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yaparak eğitim alanlarını hazır hale getirdi. Çalışmalar, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla kamu kurumlarıyla iş birliği içinde devam edecek.

Muş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma" yükümlülüğü bulunan kişilerce yarıyıl tatilinde il genelindeki 6 okulda temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Okullardaki derslikler, koridorlar ve ortak kullanım alanları yükümlüler tarafından detaylı şekilde temizlenerek ikinci döneme hazırlandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde ilerleyen dönemlerde de eğitim ortamlarını iyileştirme çalışmaları devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel
