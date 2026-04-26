Haberler

Muş'ta yolcu minibüsü dereye yuvarlandı: 16 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUŞ'un Korkut ilçesi Karakale mevkiinde yolcu minibüsünün dere yatağına devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Korkut ilçesi Karakale mevkiinde meydana geldi. Muş'tan Bulanık istikametine seyir halinde olan 49 ABM 490 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi ve Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber. Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak

Saldırıdan dakikalar önce yapılan açıklama kafaları iyice karıştırdı
İngiltere ayakta! Polis bir kadının etek altı fotoğraflarını çeken bu sapığı arıyor

Bir ülke bu sapığı arıyor! Güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı

Genç öğretmenin başı büyük belada! İddialar mide bulandırıcı
Kazılan çukura düşen işçinin üzerine toprak çöktü

Facia kamerada! Çukura indi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak

Saldırıdan dakikalar önce yapılan açıklama kafaları iyice karıştırdı
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

Netanyahu'dan saldırı için ilk yorum
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü