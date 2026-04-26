Muş'ta yolcu minibüsü dereye yuvarlandı: 16 yaralı

MUŞ'un Korkut ilçesi Karakale mevkiinde yolcu minibüsünün dere yatağına devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Korkut ilçesi Karakale mevkiinde meydana geldi. Muş'tan Bulanık istikametine seyir halinde olan 49 ABM 490 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi ve Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı