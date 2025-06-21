Muş'ta YKS Temel Yeterlilik Testi Başladı
Muş'un Malazgirt ilçesinde, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylar, sabah saatlerinden itibaren sınav salonlarına gelerek kimlik kontrollerinin ardından sınava girdi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) başladı.
2025-YKS'nin ilk oturumu TYT'de ter dökecek adaylar, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi.
Okulların önünde yoğunluk oluşturan adaylar, görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı.
Çocuklarını sınavın yapılacağı salona dualarla uğurlayan aileler de okulların çevresinde sınavın biteceği saati bekledi.
Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel