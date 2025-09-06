Haberler

Muş'ta Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Muş Alparslan Üniversitesi'nde düzenlenen programda AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz, iklim konularının önemine değindi ve çevre politikaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Muş'ta "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda yapılan programda konuşan AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz, programı 81 ilde düzenlediklerini söyledi.

İklim konularını önemsediklerini belirten Yılmaz, "Konumuz aslında çevre konuları, iklim. Bunları birlikte konuşacağız. Son dönemlerde iklim kanunu milletvekillerimiz tarafından onaylandı. Bununla alakalı da bilgilendirmeyi yapacağız. Birlikte konuşacağız, tartışacağız. Muş'a özgü meseleleri değerlendireceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Melik Emre ise "Çevre, iklim, doğa, tarım ve hayvancılık hepsi birbirine bağlı. Huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi, kıymetli Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkür ediyorum. Sıfır Atık Projesini başlattılar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
