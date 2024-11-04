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Muş'ta Yeni Meslek Yüksekokulu Açıldı

Muş'ta Yeni Meslek Yüksekokulu Açıldı
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Muş'un Varto ilçesinde hayırsever iş insanı Gıyasettin Bingöl tarafından yaptırılan yeni meslek yüksekokulu binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta Muş Valisi ve üniversite rektörü, yeni okulun ilçeye ve öğrencilere katacağı değeri vurguladı.

Muş'ta hayırsever iş insanı Gıyasettin Bingöl tarafından Varto ilçesine yaptırılan meslek yüksekokulu binası törenle açıldı.

Kültür Mahallesi'nde inşa edilen 13 derslikli binanın açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muş Valisi Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada, güzel bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunan Çakır, "Böylesine güzel bir eseri, ilçemize, ilimize kazandırdıkları için Gıyasettin Bingöl şahsında tüm ailesine ilçemiz ve ilimiz adına teşekkür ederim." dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da öğrencilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Varto'nun doğası, mimarisi, insanı ve sosyal hayatı ile çok güzel bir yer olduğunu ifade eden Alican, "Okulumuzun büyüme potansiyeli yüksek. Önümüzdeki dönemlerde hep birlikte bu potansiyeli değerlendirip öğrenci sayımızı artıracağız." diye konuştu.

Eski başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da yeni binada eğitim görecek öğrencilerin ülkeye, vatana ve millete değer katması umudunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Gıyasettin Bingöl ise ilçeyi çok önemsediğini ifade etti.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu anlatan Bingöl, "Varto için çok iyi bir adım olduğuna inanıyorum. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Törene katılanlar, İl Müftüsü Halil İbrahim Demir'in okuduğu duanın ardından açılışı yapılan okulu gezdi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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