Haberler

Muş'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Coşkuyla Kutlandı

Muş'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş İl Müftülüğü'nün düzenlediği yaz Kur'an kursları kapanış programında, 14 bin 755 öğrencinin eğitim aldığı belirtildi. Vali Avni Çakır, bu sayının artırılması gerektiğini vurguladı. İl Müftüsü Nurullah Koçhan ise iyi ve güzel ahlak sahibi nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Muş İl Müftülüğünce düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" gerçekleştirildi.

İmam-ı Şafi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler ilahiler seslendirdi.

Muş Valisi Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, il genelinde 14 bin 755 öğrencinin yaz Kur'an kurslarında eğitim aldığını söyledi.

Muş'un, nüfusu en genç şehirlerden biri olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Böylesine güzel bir sayının ortaya çıkması bizleri mutlu ediyor. Bundan sonraki yıllarda inşallah bu sayıları çok daha yukarıya çıkarmak istiyoruz. Kendim de ve birçok kişi, çocukluk yıllarında namaz kılmayı, dinin emirlerini ve Hazreti Peygamber'in hayatını büyük ölçüde Kur'an kurslarında öğrendik. Bu eğitimler geçmişten bugüne aktarılan güzel bir gelenek. Bizlere düşen de yavrularımızı, çocuklarımızı bu kurslarla buluşturarak bundan sonraki yıllarda da bu güzel geleneğin devam etmesini sağlamak. Çocukluktan, ailenizden, bulunmuş olduğunuz kurslardan almış olduğunuz güzel ahlak, terbiye, annenizin, babanızın size vermiş olduğu nasihatler sizin bu mesleklerde başarılı olmanızı, sevilen insan olmanızı sağlar. Her türlü pozisyona gelebilirsiniz. Çok zengin olabilirsiniz. Çok güçlü makamlara sahip olabilirsiniz ama güzel ahlakla kendinizi yetiştirmediyseniz bunların hepsi yarım olur."

İl Müftüsü Nurullah Koçhan da il genelinde 663 Kur'an kursunun açıldığını belirterek, "Vatanına, milletine ve devletine bağlı, iyi ve güzel ahlak sahibi nesiller yetiştirme gayreti içerisindeyiz." dedi.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Külçe külçe altın çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Şehrin göbeğinde çırılçıplak dolaştı, bir de polise direndi

Şehrin göbeğinde çırılçıplak dolaştı, bir de polise direndi
Peş peşe istifalara İYİ Parti liderinden sert mi sert mesaj

Peş peşe istifalara İYİ Parti liderinden sert mi sert mesaj
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek gururla sunar!

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...