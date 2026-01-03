Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muş'ta düzenlenen operasyonda 400,54 gram kokain, 3,51 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince şehirler arası otobüs terminalinin emanet bölümünde şüpheli paket tespit edildi.

Paketi teslim almaya gelen 2 şüpheli, ekiplerce yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, pakette ve ikametlerinde yapılan aramada 400,54 gram kokain, 3,51 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.