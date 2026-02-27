Haberler

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Muş'ta düzenlenen narkotik operasyonunda 54,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 26 Şubat'ta Kültür Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri uygulamada 54,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
