Muş'ta aileler, DEM Parti önündeki eylemlerine devam etti
Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdürdü. Aileler, çocuklarına kavuşma umudunu koruyarak dondukları pankartlarla çağrıda bulundu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, çocuğundan yıllardır haber alamadığını söyledi.

Oğluna kavuşacağı günün hayalini kurduğunu belirten Koçhan, "Oğlum amacınız ne? Derdiniz ne? Bir daha bu fırsat elinize geçmez. Gelin teslim olun. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil. Bu Amerika'nın, İsrail'in davasıdır. Gece gündüz televizyonların önündeyiz. Sizin hayalinizdeyiz. Yeter, analar babalar ağladı. Yeter, anaları babaları üzdünüz." dedi.

Baba Halit Altun ise yıllardır evlat hasretiyle yaşadıklarını dile getirerek, "Oğlum, bak defalarca sesleniyoruz. Bir an evvel gelin ailenize, yuvanıza, annenize, babanıza kavuşun. Yolunuz yol değil. Bunun bilincindesiniz. Bak süreç başladı, güzel günler hepimizi bekliyor. Vallahi davanız dava değil oğlum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
