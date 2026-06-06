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Muş'ta 749 sikke ele geçirildi

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Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait 749 bronz sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 749 bronz sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, tarihi eser niteliğinde sikke bulundurulduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 749 bronz sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
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